Среда, 4 Августа 2021 13:51

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Рузанны Барсегян 4 августа оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении экс-главы общины Мегри Сюникской области, ныне -депутата парламента 8-го созыва от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения"-ред.) Мхитара Закаряна.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката на решение суда общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Закаряна. Как заявил адвокат Ерем Саркисян, защита намерена обжаловать решение в Кассационном суде.

Отметим, что и бывший мэр Мегри, и мэр Гориса Аруш Арушанян уже почти месяц находятся под арестом. Закарян и Арушанян обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, бывшему мэру Мегри предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге по части 2 статьи 308 и части 1 статьи 314 Уголовного кодекса РА. 13 июля Закарян арестован на два месяца обвинение. Против мэра Гориса возбуждено более семи уголовных дел - от незаконного предпринимательства до проведения незаконных собраний.

2 августа на первом заседании НС 8-го созыва оппозиционные депутаты сообщили о нарушении регламента парламента, поскольку Закарян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян несмотря на то, что получили депутатский мандат, не могут участвовать в работе законодательного органа, поскольку продолжают оставаться под арестом. Как заявили оппозиционеры, депутатская неприкосновенность может быть преодолена лишь решением НС, а не ЦИК. Между тем, власти парируют - Закаряну и Саркисяну обвинение было выдвинуто в то время, когда они были в статусе кандидата в депутаты, в следствие чего ходатайство стороны обвинения было подано и одобрено ЦИК РА. Накануне депутаты фракции "Айастан" в ходе заседания НС завили, что обратятся в Конституционный суд, чтобы не только оспорить результаты выборов спикера, но и с целью засвидетельствовать незаконность лишения депутатов свободы, несмотря на неприкосновенность.