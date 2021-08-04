Среда, 4 Августа 2021 13:50

АрмИнфо. Осенью в Армению планируется визит бизнес-миссии из России с прицелом на установление связей и формирования совместных проектов в самых разных областях.

Речь идет не только об интересе в таких областях как сельское хозяйство, пищевая промышленность, энергетика, но и в ряде реализации интересных проектов, которые прорабатываются в сфере высоких технологий и ИТ. Об этом сообщил в интервью Общественному телевидению Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

При этом он заметил, что экономические и инвестиционные отношения между странами имеют солидную и прочную базу. В этом контексте Копыркин подчеркнул, что война и сложившаяся ситуация не оказали ощутимого влияния на интерес России к Армении, и объемах сотрудничества. <Здесь работает Газпром, ЮКЖД, атомщики в рамках проекта по продлению жизнедеятельности Мецаморской АЭС, группа <Ташир>. Это я называю самые крупные компании, которые касаются стратегических аспектов нашего сотрудничества и жизнедеятельности Армении>, - подметил он.

Говоря о конкретных примерах российских инвестиций, Посол напомнил о поставке новых пассажирских вагонов ЮКЖД, которые сейчас ходят по линии Ереван-Батуми, а вскоре и Ереван-Тбилиси. Вместе с тем он рассказал, что реализуется программа практически полной замены подвижного состава ЮКЖД.

<Если говорить о базе нашего сотрудничества, заинтересованности российской стороны, то имеются все предпосылки, чтобы все эти позиции оставались, что не мешает Армении развивать инвестиционное сотрудничество с другими странами, регионами>, - добавил дипломат.

Отметим, что по данным Статкомитета, внешнеторговый оборот между Арменией и Россией в январе-мае 2021 года возрос на 11,9%, составив $879.8 млн. При этом экспорт обеспечил объем в $288.7 млн., с ростом за год на 31,4%, импорт - на 4,3% до $591.1 млн.

Согласно статданным, первенство по объему иностранных инвестиций в январе- декабре 2020г сохраняется за Россией, причем как по общему объему инвестиций - $674.4 млн (с разворотом годовой динамики с 4,3%-го роста на 34%-ый спад), так и по объему ПИИ - $350.2 млн (с ускорением годового спада с 7,6% до 9,3%).