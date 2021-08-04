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АрмИнфо. Заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ), генерал-лейтенант Степан Мелконян освобожден от должности и уволен с военной службы.
"Принимая за основу предложение премьер-министра в соответствии с частью 1 статьи 133-й Конституции, а также частью 2 статьи 18 и пунктом 1 части 1 статьи 47 Закона "О службе в органах национальной безопасности", освободить Степана Мелконяна от должности заместителя директора Службы национальной безопасности и уволить со службы с 14 августа 2021 года", - говорится в указе президента РА.
Отметим, что согласно пункту 1 части 1 статьи 47 (Основания увольнения служащего органов национальной безопасности со службы) Закона "О службе в органах национальной безопасности", на который есть ссылка в указе, "служащий органов национальной безопасности подлежит увольнению со службы: по возрасту - в случае состояния на службе в органах национальной безопасности и достижения предельного возраста".
Напомним, что 22 июня 2016 года третий президент Армении Серж Саргсян назначил Степана Мелконяна на должность заместителя директора Службы национальной безопасности Армении - начальника главного управления разведки. Звание генерал- лейтенанта ему было присвоено указом Саргсяна от 22 декабря 2017 года. 14 июня 2018 года указом президента Армении Армена Саркисяна, Степан Мелконян был назначен заместителем директора СНБ Армении, будучи освобожден от должности заместителя директора СНБ - начальника главного управления разведки.
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|Парламентская оппозиция оспорит результаты выборов спикера Национального собрания в Конституционном суде
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|В Мартакерте построят крупную ГЭС
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|Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
|Лилит Макунц назначена Послом Армении в США
|ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Алена Симоняна с избранием на пост Председателя НС РА
|Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего в направлении Ереван - Тбилиси
|Депутаты "Гражданского договора" не смогли избрать спикера парламента: С 18:30 до 20:00 пройдет дополнительное заседание
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|Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области Армении
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|Пашинян начал формировать новое правительствo Армении
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