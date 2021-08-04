Среда, 4 Августа 2021 13:46

АрмИнфо. Заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ), генерал-лейтенант Степан Мелконян освобожден от должности и уволен с военной службы.

"Принимая за основу предложение премьер-министра в соответствии с частью 1 статьи 133-й Конституции, а также частью 2 статьи 18 и пунктом 1 части 1 статьи 47 Закона "О службе в органах национальной безопасности", освободить Степана Мелконяна от должности заместителя директора Службы национальной безопасности и уволить со службы с 14 августа 2021 года", - говорится в указе президента РА.

Отметим, что согласно пункту 1 части 1 статьи 47 (Основания увольнения служащего органов национальной безопасности со службы) Закона "О службе в органах национальной безопасности", на который есть ссылка в указе, "служащий органов национальной безопасности подлежит увольнению со службы: по возрасту - в случае состояния на службе в органах национальной безопасности и достижения предельного возраста".

Напомним, что 22 июня 2016 года третий президент Армении Серж Саргсян назначил Степана Мелконяна на должность заместителя директора Службы национальной безопасности Армении - начальника главного управления разведки. Звание генерал- лейтенанта ему было присвоено указом Саргсяна от 22 декабря 2017 года. 14 июня 2018 года указом президента Армении Армена Саркисяна, Степан Мелконян был назначен заместителем директора СНБ Армении, будучи освобожден от должности заместителя директора СНБ - начальника главного управления разведки.