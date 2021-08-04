Среда, 4 Августа 2021 11:59

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 6 897 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 280 граждан (4%), выздоровело 149 человек, скончалось - 4.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 4 августа фактическое лечение получает 4 808 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано 230 993 случая заражения коронавирусом (16,9%), при этом выздоровело 220 438 человек (95,4%), количество летальных исходов достигло 4 625 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 364 854 теста на коронавирус.