Среда, 4 Августа 2021 11:17

АрмИнфо. Армения выделит 8,729 млрд драмов на покрытие расходов на электроэнергию, газоснабжение и коммуникацию за август 2021 года, а также на финансирование зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение за август, предусмотренных госбюджетом Республики Арцах на 2021 год. Соответствующее решение было принято правительством РА в порядке "письменного голосования" 4 августа.

Как говорится в справке-обосновании к документу, около 1,1 млрд драмов будет направлено на покрытие коммунальных расходов (на финансирование платежей за газ, электроэнергию, услуги связи) жителей Арцаха за август месяц с.г. (1,145,851.9 тыс драмов будет выделено правительству Республики Арцах на основе договора дарения- ред.).

Сумма в размере примерно 7,6 млрд драмов будет выделена правительству Арцаха в рамках межгосударственного кредита (без предоставления обеспечения) по процентной ставке в 0,001% годовых, со сроком погашения до 1 января 2025 года. В частности, средства в размере 7,583,325.6 драмов будут направлены на финансирование июльских выплат пенсий, пособий, заработной платы арцахцев и расходов системы здравоохранения.

Ранее, 22 апреля правительство Армении одобрило заключение соглашения с правительством Арцаха, согласно которому РА в течение 10 лет ежегодно будет предоставлять Арцаху дополнительно до 10 млрд драмов на программы содействия физических и юридических лиц, понесших материальный урон вследствие военных действий.

Как заявил 1 июля и.о. премьер-министра Никол Пашинян, с ноября 2020 года власти РА приняли программы поддержки на сумму около 74 млрд драмов, плюс и эти 9 млрд драмов. "Фактически, мы можем констатировать, что наш пакет помощи Арцаху уже составляет 83 млрд драмов, из которых 52 млрд уже израсходованы. Некоторые из перечисленных мною проектов еще находятся на стадии реализации, другие - уже завершены", - заявил он. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении и дальше будет поддерживать наших соотечественников в Арцахе. "Но и здесь логика должна быть изменена: программы реабилитации должны быть заменены программами развития, чтобы экономика Арцаха заработала, рынок труда, экономические отношения в целом восстановились, в Арцахе генерировались деньги, и наша поддержка была потрачена на программы развития", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.