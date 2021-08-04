Среда, 4 Августа 2021 11:09

АрмИнфо. Председатель Комитета госдоходов Армении (КГД) Эдард Ованнисян освобожден от занимаемой должности. Его место занял экс-министр юстиции Рустам Бадасян. Соответствующие решения были приняты правительством РА в числе "вопросов для письменного голосования" 4 августа.

Напомним, что Эдуард Ованнисян был назначен председателем КГД Армении 5 июня 2020 года, после того как глава ведомства Давид Ананян заявил, что подал заявление об отставке. Ранее Ованнисян занимал пост зампредседателя.

Рустам Бадасян, до того, как возглавить Минюст, с 22 мая 2018 года занимал пост зампредседателя КГД. Министром юстиции он был назначен 19 июн 2019 года указом президента Армении Армена Саркисяна. Эта должность оставалась вакантна с 12 июня, когда указом президента от должности министра юстиции был освобождён подавший заявление об отставке Артак Зейналян.

Рустам Бадасян родился 27 января 1991 года в Ереване. В 2011 году Бадасян окончил юридический факультет Ереванского государственного университета со степенью бакалавра. В 2013 году окончил юридический факультет Международного научно- образовательного центра Национальной академии наук РА со степенью магистра. В 2015 году окончил адвокатскую школу РА и получила лицензию на адвокатскую деятельность.