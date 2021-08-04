Среда, 4 Августа 2021 01:33

АрмИнфо. Достаточно много критики доставалось в адрес ОДКБ и России в связи с «игнорированием» ситуации на армяно-азербайджанской границе. Однако, по мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Армении Сергея Копыркина, последние совершенно несправедливы.

«Несправедливо говорить, что ОДКБ игнорирует ситуацию, хотя были заявления, что эта тема обсуждалась на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, других профильных органов Организации. Заявления ОДКБ кому-то кажутся недостаточными, но, тем не менее, все-таки обеспокоенность складывающейся ситуацией, заинтересованность и требование в ее стабилизации содержалась. Это само по себе говорит, что ОДКБ неравнодушен и не игнорирует то, что происходит», - подчеркнул Посол.

Касаемо критики в адрес РФ, Копыркин заметил, что российская сторона работает в этом направлении в постоянном режиме. По его словам, эта тема постоянно на столе переговоров, как с азербайджанской стороной, так и с армянской. «Те меры, которые могли бы стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего ее ухудшения, укрепить безопасность в этих районах, при инициативном участии российской стороны, предметно обсуждаются. Поверьте это непростой процесс. Но, эти вопросы являются приоритетными в политике России в этом направлении», - заверил российский дипломат.