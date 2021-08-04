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АрмИнфо. Достаточно много критики доставалось в адрес ОДКБ и России в связи с «игнорированием» ситуации на армяно-азербайджанской границе. Однако, по мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Армении Сергея Копыркина, последние совершенно несправедливы.
«Несправедливо говорить, что ОДКБ игнорирует ситуацию, хотя были заявления, что эта тема обсуждалась на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, других профильных органов Организации. Заявления ОДКБ кому-то кажутся недостаточными, но, тем не менее, все-таки обеспокоенность складывающейся ситуацией, заинтересованность и требование в ее стабилизации содержалась. Это само по себе говорит, что ОДКБ неравнодушен и не игнорирует то, что происходит», - подчеркнул Посол.
Касаемо критики в адрес РФ, Копыркин заметил, что российская сторона работает в этом направлении в постоянном режиме. По его словам, эта тема постоянно на столе переговоров, как с азербайджанской стороной, так и с армянской. «Те меры, которые могли бы стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего ее ухудшения, укрепить безопасность в этих районах, при инициативном участии российской стороны, предметно обсуждаются. Поверьте это непростой процесс. Но, эти вопросы являются приоритетными в политике России в этом направлении», - заверил российский дипломат.
|Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно
|Посол РФ в Армении считает несправедливой критику в адрес ОДКБ и России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Посол РФ: Вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы требует обсуждений в трехстороннем формате
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|Тигран Авинян покидает пост вице-премьера: он рассказал о разногласиях с командой
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|Прогноз: Решить проблемы Армении с "одной нацией, двумя государствами" без пересмотра отношений с Россией невозможно
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|Армения и Россия высоко оценили политический диалог и эффективное сотрудничество в оборонной сфере
|Ваагн Оганян освобожден от должности генсека МЧС, а Сурен Гамбарян - помощника премьер-министра Армении
|Ежегодный фестиваль книги в Ереване завершен: жюри определило лучших прозаиков и поэтов года
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|Арутюнян Пашиняну: Уверен, что властям Армении удастся повысить роль и имидж страны на международной арене
|Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
|Лилит Макунц назначена Послом Армении в США
|ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Алена Симоняна с избранием на пост Председателя НС РА
|Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего в направлении Ереван - Тбилиси
|Депутаты "Гражданского договора" не смогли избрать спикера парламента: С 18:30 до 20:00 пройдет дополнительное заседание
|В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,8 тысяч пассажиров
|Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области Армении
|Глава ВСС: Судебная система Армении нуждается в очищении
|Пашинян начал формировать новое правительствo Армении
|Парламентская оппозиция на первом же заседании покинула зал заседаний в знак протеста
|Армянский парламент сформировал счетную комиссию
|Двоих пленных армян в Баку приговорили к 20 годам лишения свободы
|Аршак Карапетян освобожден от занимаемой должности первого замминистра обороны Армении
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|Ход конем: Парламентская оппозиция выдвинула своих кандидатов на пост спикера Национального собрания - они под арестом
|Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
|Оппозиция выдвинет на пост вице-спикера парламента кандидатуру Ишхана Сагателяна
|Ара Абрамян 20 лет во главе Союза армян России – итоги работы
|Оппозиционный депутат сообщил о нарушении регламента парламента Армении - Первые взаимные претензии
|За сутки в Армении зарегистрировано 137 новых случаев заражения коронавирусом
|Армения должна иметь хорошие отношения как с Россией, так и с Западом и Востоком - Армен Саркисян
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|В Ереване стартовало первое заседание новоизбранного Национального Собрания Армении 8-го созыва
|Конгрессмен: Если прекращение огня на армяно-азербайджанской границе вне интересов РФ, то Минская группа ОБСЕ никогда не добьется успеха
|Член Палаты представителей США: ВС Азербайджана должны немедленно покинуть территорию Армении
|Мэр Еревана: В октябре транспортный парк столицы пополнится 211 новыми автобусами
|Миноброны: На участке Ерасх армяно-азербайджанской границы противником была произведена попытка укрепить свои посты
|В День железнодорожника 1 августа проезд в пригородных электропоездах ЮКЖД будет бесплатным за исключением экспрессов Ереван-Гюмри
|В Армении общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в 230 тыс.
|Постпред Армении в ООН: Армения готова использовать законное право на самооборону в вопросе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности
|МККК выразил готовность приложить максимальные усилия для решения гуманитарных вопросов, возникших вследствие Арцахской войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Защитник прав человека встретился с аккредитованными в Армении дипломатами и представителями международных организаций
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|Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию
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