Вторник, 3 Августа 2021 19:42

АрмИнфо.Демаркация армяно-азербайджанской границы и урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не являются пересекающимися процессами.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануелем Макроном, который подчеркнул крайнюю необходимость демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Пашинян представил собеседнику информацию о недавних пограничных провокациях Азербайджана, а также об агрессивной риторике официального Баку, подчеркнув, что цель последних дестабилизировать ситуацию в регионе. При этом он назвал недопустимыми сфабрикованные судебные процессы в отношении армянских пленных в Азербайджане.

Премьер повторил предложение о размещении миссии наблюдателей ОДКБ вдоль границы или, в случае невозможности подобного решения, в качестве альтернативы развертывание наблюдательной миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Президент Франции в свою очередь подтвердил готовность продолжить последовательные усилия по установлению прочного мира в регионе.

Никол Пашинян выразил уверенность, что имеющие региональный контекст инициативы и шаги могут быть успешными, в случае если будут одобрены всеми странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении приветствовало заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе о возобновлении переговорного процесса, и готово к полному участию в переговорном процессе.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора президент Франции также поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения и высоко оценил осуществление демократических процессов в стране. При этом он сообщил о намерении Франции предоставить Армении 200 тыс. доз антиковидной вакцины.