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АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится: "Позвольте от всего сердца поздравить Вас с назначением на пост премьер-министра Республики Армения. Геополитическая динамика и существующие в регионе вызовы делают сотрудничество между нашими странами более значимым как в двустороннем, так и в региональном формате.
Верю, что тесные связи и традиционные добрососедские отношения, сложившиеся на протяжении веков между Грузией и Республикой Армения, будут и далее укрепляться. Хочу также выразить готовность к активному диалогу для дальнейшего укрепления этого взаимовыгодного сотрудничества.
Ваше Превосходительство, хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и пожелать мира и процветания Вам и братскому армянскому народу".
|Левон Тер-Петросян с президентом Арутюняном обсудил вопросы, требующие срочных решений в Арцахе
|Никол Пашинян присутствовал на официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси
|МО Армении прокомментировало информацию о размещении российских военных в общине Воскепар Тавушской области
|Официальный представитель МИД РФ не стал давать политических оценок армяно- азербайджанской приграничной ситуации
|Аршак Карапетян распорядился открывать огонь по азербайджанским военным в случае попытки пересечь границу Армении
|МИД РФ: Устойчивую деэскалацию на армяно-азербайджанской границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ
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|Политик: Рецепт долголетия армянской власти вне Армении
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|Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Николу Пашиняну
|Впервые за долгое время число заболевших коронавирусом за сутки в Армении перешагнуло отметку в 300 случаев
|В армянском парламенте избирают вице-спикера от оппозиции
|Федеральное правительство Германии продолжит активно поддерживать усилия по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|Лукашенко поздравил Пашиняна
|Байден Пашиняну: США привержены оказанию помощи сторонам в переговорах по всеобъемлющему мирному урегулированию под эгидой МГ ОБСЕ
|Президент Pеспублики Tаджикистан находится в Tуркменистане с государственным визитом
|Ваагн Хачатурян возглавил Министерство высокотехнологической промышленности Армении
|Чешские ученые проведут очередную экспертизу уровня загрязнения Лорийского региона Армении
|Пашинян примет участие в церемонии принятия присяги новым президентом Ирана
|Активно пользуйтесь Вашей кредитной картой и получите в подарок одно из 20 платежных колец Банка ВТБ (Армения)
|Вице-премьер Папикян начал формировать свой аппарат
|Советник Тиграна Авиняна назначен новым пресс-секретарем МИД Армении
|Новоназначенный министр территориального управления: Сурен Папикян задал высокую планку
|Президент Франции выразил свою поддержку территориальной целостности Армении
|Президент Туркменистана поздравил Премьер-министра Республики Армения
|Заруи Матевосян назначена заместителем руководителя аппарата главы правительства Армении
|Арутюн Геворкян освобожден от должности генсека Объединённой социальной службы, Ваге Акопян - ответственного за протокол премьер-министра
|Председатель НС Армении сформировал свой аппарат
|Подразделения ПВО ВС пресекли попытку проникновения в воздушное пространство Армении вражеского БПЛА
|Посол РФ: Преодоления транспортной блокады позволит раскрыть потенциал Армении, как очень перспективного экономического оператора
|Экс-глава Мегри, ныне депутат фракции "Айастан" Мхитар Закарян останется под арестом
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|Эксперт: Транзит через Азербайджан для Армении абсолютно неинтересен
|Замдиректора СНБ Армении уволен с военной службы по достижении предельного возраста
|Вторым вице-спикером от партии власти избран Акоп Аршакян
|За сутки в Армении зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 4 человека
|Министерство обороны: Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильна
|Прогноз: Приветствовать создание турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будет
|Армения направит очередные 8,7 млрд драмов на покрытие коммрасходов, финансирование зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение арцахцев за август
|В армянском парламенте избирают одного из трех вице-спикеров
|Руководителем аппарата - генсеком Национального собрания Армении назначен Ваан Нарибекян
|Бывший глава Минюста Армении возглавил Комитет госдоходов
|Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно
|Посол РФ в Армении считает несправедливой критику в адрес ОДКБ и России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Посол РФ: Вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы требует обсуждений в трехстороннем формате
|Пашинян представил аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу ВС нового главу оборонного ведомства
|Дипломат: Иран готов содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе
|Пашинян: Демаркация армяно-азербайджанской границы и урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не являются пересекающимися процессами
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