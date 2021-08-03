Вторник, 3 Августа 2021 19:39

АрмИнфо. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании говорится: "Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Убежден, что Ваш профессионализм и политический опыт будут способствовать установлению партнерских отношений между Украиной и Арменией.

Хочу заверить вас, что правительство Украины готово к конструктивному и взаимовыгодному развитию украинско-армянского сотрудничества во всех сферах.

Надеюсь, что проведение очередного заседания Совместной украинско-армянской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества значительно активизирует торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в Вашей ответственной работе на благо армянского народа".