Вторник, 3 Августа 2021 16:11

АрмИнфо. Парламентская оппозиция намерена оспорить результаты выборов спикера Национального собрания в Конституционном суде.

Накануне депутаты правящего "Гражданского договора" по итогам повторного голосования избрали спикера парламента. Им стал вице-спикер НС 7-го созыва Ален Симонян. Между тем, кандидатам от оппозиции - экс-главе общины Мегри Мхитару Закаряну (выдвинула фракция "Айастан") и экс-руководителю общины Сисиан Артуру Саркисяну (кандидат от "Честь имею") не была предоставлена установленная регламентом НС возможность выступить перед парламентариями, поскольку Закарян и Саркисян, несмотря на наличие у них депутатских мандатов, и соответственно, депутатской неприкосновенности, находятся под арестом. Как заявил адвокат, ныне депутат от "Айастан" Арам Вардеванян, депутатская неприкосновенность может быть преодолена лишь при согласии НС Армении. Исходя из этого, по его словам, процесс избрания спикера парламента в условиях отсутствия Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна не может быть законным. В результате, еще до начала голосования по вопросу избрания спикера НС, парламентская оппозиция демонстративно покинула зал заседаний в знак протеста против обсуждения кандидатуры от власти на пост спикера Национального собрания в условиях отсутствия оппозиционных кандидатов.

Сегодня до начала выдвижения кандидатов на пост вице-спикеров депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян сообщил, что обратятся в КС чтобы признать итоги вчерашних выборов антиконституционными. Помимо этого, оппозиция будет добиваться того, чтобы засвидетельствовать незаконность лишения депутатов свободы, несмотря на неприкосновенность. В свою очередь депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян заявил, что голосование проходило с существенными нарушениями в связи с ошибкой в бюллетенях (из-за опечатки, допущенной в фамилии одного из кандидатов от оппозиции, пришлось пойти на повторное голосование -ред.).