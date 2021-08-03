Вторник, 3 Августа 2021 16:10

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 7 398 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 237 граждан (4,4%), выздоровело 156 человек.

При этом, согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за вчерашний день не было зарегистрировано летальных исходов.

Фактическое лечение по положению на 11:00 3 августа получает 4 681 пациент. С момента вспышки пандемии в стране в общей сложности коронавирусом заразилось 230 713 человек, что составляет 16,9% от числа граждан, сдавших тест. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, при этом выздоровело 220 289 человек, скончалось - 4 621.