Вторник, 3 Августа 2021 16:07

АрмИнфо. Министр обороны Аршак Карапетян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным, которая состоялась по случаю завершения военно-дипломатической миссии военного атташе Посольства РФ в Армении Андрея Грищука и назначением нового военного атташе - Игоря Щербакова.

Согласно сообщению пресс-службы министерства обороны, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр военного и военно-политического сотрудничества, в том числе актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Вместе с тем состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Собеседники высоко оценили армяно-российское сотрудничество, политический диалог, а также эффективное сотрудничество в оборонной сфере.