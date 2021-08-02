Понедельник, 2 Августа 2021 23:14

АрмИнфо. Завершил свою работу ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest , который в этом году был организован к преддверию 125 годовщины со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. Лозунгом фестиваля его организаторы выбрали бессмертные строки поэта: <Если хочешь, чтоб песнь твою услышали, стань дыханием своего времени>.

В этом году в фестивале приняло участие порядка 50 издательств, проходили встречи и дискуссии с писателями, литературными критиками, были презентованы новые книги, обсуждались литературные произведения. Специальным гостем фестиваля стала внучка поэта Егише Чаренца - Гоар Чаренц.

По словам главного специалиста Министерства образования, науки, культуры и спорта в области литературы, и организатора фестиваля Армена Саргсяна, концепт Yerevan Book Fest сохраняется, однако из года в год все выше интерес общественности к мероприятию, о чем говорит растущее число его участников. Саргсян подметил, что Фестиваль книги в Ереване в некотором роде подытоживает литературный <урожай> Армении.

<Это важное событие не только для издательств, но для всех специалистов литературы, начиная от писателей, и заканчивая

литературными агентами, литературными СМИ и т.д. Но этого всего могло бы и не быть, если бы не читатели. Очень надеюсь, что рамки фестиваля будут с каждым годом расширяться, и он станет международным>, - подчеркнул Саргсян.

Отметим, что в рамках фестиваля состоялся конкурс, где были определены лучшие современные литературные деятели Армении в номинации <Поэзия> и <Проза>. По словам Армена Саргсяна, победители были выбраны среди 70 поэтов и 76 прозаиков.

Согласно оценке жюри, в состав которого вошли писатель, литературный критик, переводчик Александр Топчян, прозаик, переводчик, драматург

Гурген Ханджян, литературоведы Кристине Ованнисян, Алвард Семирджян и Асмик Хечикян, лучшей в номинации <Поэзия> стала Лусине Егян, в номинации <Проза> - Овик Апян. Помимо этого, победители литературного конкурса были награждены памятными медалями <Егише Чаренц>, которые им вручила директор Дома-музея Егише Чаренца Жанна Манукян. <Пусть это будет благословением для вас от Чаренца для достижения больших достижений и высот в своей литературной деятельности>, - сказала она.

Отметим, что Yerevan Book Fest проводится в Армении с 2017 года при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта.