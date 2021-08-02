Понедельник, 2 Августа 2021 21:08

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с вступлением последнего на пост главы правительства.

В послании, в частности, говорится: <Вы вступаете в должность премьер-министра в судьбоносный для Республики Армения и Республики Арцах период. Армянская государственность стоит перед огромными вызовами, для преодоления которых необходимо единство и солидарность всех компетентных сил>.

Арутюнян также подчеркнул, что перед новым правительством Армении стоят большие задачи по укреплению пошатнувшихся в результате войны позиций в сфере безопасности и внешней политики, обеспечению внутриполитической и экономической стабильности. <Уверен, что властям Армении удастся повысить роль и имидж в международных отношениях, и они продолжат последовательную и эффективную работу по защите прав армян Арцаха, устранению последствий войны и международному признанию Республики Арцах, еще более углубляя отношения между двумя армянскими республиками во имя осуществления нашей общенациональной мечты>.

Отметим, что сегодня в ходе первого заседания новоизбранного Национального Собрания Армении 8-го созыва парламентское большинство

- фракция "Гражданский договор" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Армении Никола Пашиняна.