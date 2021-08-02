Понедельник, 2 Августа 2021 21:08

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. В поздравительной телеграмме говорится:

Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю Вашего назначения на пост Премьер-министра Республики Армения.

Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.