Понедельник, 2 Августа 2021 21:07

АрмИнфо.Президент Армен Саркисян подписал указ о назначении Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в США Лилит Макунц, руководившую фракцией <Мой шаг> в течение 2,5 лет.

Как сообщается на сайте президента, по предложению Премьер-министра в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции, Лилит Макунц назначена сроком на четыре года (резиденция в Вашингтоне).

Отметим, что о назначении Макунц было известно еще полгода назад. Она уже получила агреман на это назначение. Официальное назначение ожидалось после вступления в должность премьера.