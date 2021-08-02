Понедельник, 2 Августа 2021 21:06

АрмИнфо.Сегодня с 11:20 до 12:00 Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на армяно-азербайджанской (нахиджеванской) границе у села Ерасхе, а в 14:30 у села Кут, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям. Об этом сообщает МО Армении.

После контратакующих действий подразделений ВС РА огонь противника был подавлен.

По данным Минобороны Армении, жертв с армянской стороны нет.