Понедельник, 2 Августа 2021 19:26

АрмИнфо.В День железнодорожника 1 августа услугой бесплатного проезда в пригородных электропоездах Южно-Кавказской железной дороги воспользовались 2880 пассажиров.

Самыми востребованными оказались маршруты из Еревана в направлении Гюмри и озера Севан: во второй по величине город Армении отправились 1 892 пассажира, а на пляжи озера – 754 пассажира.

По традиции ЮКЖД ежегодно в свой профессиональный праздник проводит акцию бесплатного проезда в пригородных электропоездах. В этом году она прошла во всех электропоездах за исключением экспрессов, курсирующих между Ереваном и Гюмри.