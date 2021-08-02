Понедельник, 2 Августа 2021 16:48

АрмИнфо. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

"Оказанное Вам доверие является ярким свидетельством широкой поддержки Вашего курса, направленного на обеспечение стабильности, единства и согласия в обществе, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета Армении на международной арене", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Никола Пашиняна на ответственном государственном посту будет способствовать устойчивому развитию и прогрессу Армении, а также расширению и углублению отношений Армении и Казахстана в двустороннем и многостороннем форматах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Армении крепкого здоровья и больших успехов во имя благополучия и процветания дружественного армянского народа.