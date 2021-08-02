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АрмИнфо.Решением правительства Армении от 2 августа Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области. Об этом сообщает официальный сайт правительства РА.
Согласно информации СМИ, Саносян будет назначен министром территориального управления и инфраструктур Армении. Действующий и.о. главы данного ведомства Сурен Папикян сегодня указом президента Армении был назначен вице-премьером РА.
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|В Ереване стартовало первое заседание новоизбранного Национального Собрания Армении 8-го созыва
|Конгрессмен: Если прекращение огня на армяно-азербайджанской границе вне интересов РФ, то Минская группа ОБСЕ никогда не добьется успеха
|Член Палаты представителей США: ВС Азербайджана должны немедленно покинуть территорию Армении
|Мэр Еревана: В октябре транспортный парк столицы пополнится 211 новыми автобусами
|Миноброны: На участке Ерасх армяно-азербайджанской границы противником была произведена попытка укрепить свои посты
|В День железнодорожника 1 августа проезд в пригородных электропоездах ЮКЖД будет бесплатным за исключением экспрессов Ереван-Гюмри
|В Армении общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в 230 тыс.
|Постпред Армении в ООН: Армения готова использовать законное право на самооборону в вопросе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности
|МККК выразил готовность приложить максимальные усилия для решения гуманитарных вопросов, возникших вследствие Арцахской войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Защитник прав человека встретился с аккредитованными в Армении дипломатами и представителями международных организаций
|Aктивы пенсионных фондов под управлением Amundi-ACBA Asset Management превысили 212 млрд драмов
|Пресечена попытка ввести в страны ЕС крупную партию героина, стоимостью в $45 млн.
|Апелляционный суд в Ереване оставил в силе решение об аресте Микаела Минасяна
|МИД РА: Армения приветствует подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ к возобновлению мирного процесса
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в ГНКО "Армлес"
|Армен Григорян указал на серьезные основания подозревать Азербайджан в совершении тяжких преступлениях в отношении армянских пленных
|Группа депутатов Европарламента осудила агрессивные действия Азербайджана против Армении
|Армянские парламентарии предлагают наказывать за грубые оскорбления
|ВС Азербайджана вновь нацелились на Ерасх
|Рубен Варданян: Армения нуждается в современной иммиграционной политике
|Прогноз: Очередной отказ ОДКБ выполнять собственные функции поставит под вопрос его будущее
|МИД РФ призвали Ереван и Баку воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки
|Сара Анджарголян освобождена от должности руководителя Офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры
|Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении
|Образование - основа сильного государства։ IDBank и Российско-Армянский университет объявили о сотрудничестве
|Парламент Армении меняет порядок обжалования нормативных правовых актов
|Общее число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 229 867
|Прогноз: Имперские проекты Турции на постсоветском пространстве Азербайджаном не ограничатся
|"Мой шаг" предлагает ввести ограничения на фото- и видеосъёмку в приграничной зоне
|Прогноз: Перспектив для окончательной деблокады Армении не просматривается
|Действующий председатель ОБСЕ призвала Ереван и Баку полностью придерживаться положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Сменился сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России
|Силами подразделений ПВО ВС Армении был сбит азербайджанский БПЛА типа Aerostar
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|Эксперт: Армении необходимо распроститься с иллюзиями относительно пацифизма Алиева
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