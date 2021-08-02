Понедельник, 2 Августа 2021 16:46

АрмИнфо. Судебная система Армении должна быть очищена, заявил в ходе пресс-конференции председатель Высшего судебного совета (ВСС) Гагик Джангирян.

В этой связи он рассказал, что член Высшего судебного совета Давид Хачатурян вместе с партнерами подготовил проект об <очистке> судебной системы (законопроект о веттинге - Ред.), который вскоре будет отправлен в Национальное Собрание и правительство.

По словам Джангиряна, судебная система Армении должна очиститься от людей, которые игнорируют правосудие, которые попрятали много невинных людей за решетку на долгие годы. В этом ключе он подчеркнул, что такие люди непригодны для работы судебной системы. <Массовые чистки будут реализованы после принятия законопроекта. Но то, что это должно произойти - не вызывает никаких сомнений>, - добавил глава ВСС. Отметив, что, вероятнее всего, будет создана соответствующая комиссия, Джангирян сказал, что подобные примеры уже имеются в Украине, Черногории и других странах.

Глава ВСС подчеркнул, что сегодня перед судебной системой Армении стоит задача восстановления доверия общественности. В противном случае, все дальнейшие действия и реформы, осуществляемые в судебной сфере, не получат объективной оценки и позитивного результата. По словам Джангиряна, сегодня Высший судебный совет пытается ввести критерии и механизмы, позволяющие вернуть доверие людей к системе правосудия. В этом контексте он рассказал о намерении ввести временной лимит для рассмотрения отдельных дел. Кроме того, планируется внедрение жестких критерий для подбора специалистов в судебную систему, что должно исключить в принципе возможности каких-либо договоренностей.

Напомним, что в январе этого года министр юстиции Армении Рустам Бадасян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что судьи Антикоррупционного и Апелляционного антикоррупционного судов будут проходить процедуру веттинг. В результате, по его словам, увеличится скорость расследования дел и повысится эффективность специализированного расследования коррупционных дел.