Понедельник, 2 Августа 2021 16:42

АрмИнфо. Парламент Армении 8-го созыва сформировал счетную комиссию во главе с депутатом от фракции "Гражданский договор", экс-председателем Комитета по управлению государственным имуществом Нареком Бабаяном.

Так, счетная комиссия НС будет состоять из девяти человек. Шесть членов комиссии будут представлять фракцию "Гражданский договор", два - фракцию блока "Айастан", один - фракцию блока "Честь имею".

В состав комиссии от парламентского большинства войдут Нарек Бабаян, Саркис Ханданян, Лилит Минасян, Кристине Погосян (секретарь комиссии), Овик Агазарян и Арусяк Манавазян, от фракции "Айастан" - Ашот Симонян, Агнесса Хамоян, от фракции "Честь имею" - Тагуи Товмасян.