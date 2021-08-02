Понедельник, 2 Августа 2021 12:08

АрмИнфо. Единым кандидатом от оппозиционных блоков "Айастан" и "Честь имею" на пост третьего вице-спикера Национального собрания РА будет представитель Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн", ранее координирующий акции протеста "Движения за спасение отечества", депутат от "Армении" Ишхан Сагателян. Об том он заявил 2 августа в беседе с журналистами после проваленного первого заседания парламента 8-го созыва.

По его словам, представители блока продолжат борьбу против действующей власти всеми допустимыми политическими способами. "Наша повестка не изменилась, поскольку вызовы, стоящие перед страной сохранились",- заявил он.

Напомним, что сегодня депутаты тайным голосованием изберут председателя парламента и трех его заместителей, один из которых должен быть представителем оппозиции. Кандидатом на пост спикера Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьер-министра Николом Пашинянаом, является Ален Симонян (вице-спикер парламента 7-го созыва), на посты заместителей председателя НС - Рубен Рубинян (председатель постоянной комиссии НС по внешним связям) и Акоп Аршакян (бывший министр высоких технологий). Правление партии ГД в результате обсуждений с кандидатами в депутаты предложило выдвинуть Айка Конджоряна на должность главы фракции, а Назели Багдасарян на должность секретаря фракции.

Оппозиционные фракции ранее сообщили, что выступят с единым кандидатом. Народные избранники изберут также счетную комиссию, постоянные комиссии НС и их председателей. Помимо этого, в повестке дня обсуждение проекта закона об изменениях структуры правительства, предложенный исполнительным органом и одобрение программы правительства.