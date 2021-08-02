Понедельник, 2 Августа 2021 11:59

АрмИнфо. Регламент нарушен, в парламенте 8-го созыва сложилась исключительная ситуация, заявил депутат от оппозиционного блока "Айастан" ("Армения" - ред.) Армен Рустамян еще до регистрации парламентариев на первом заседании Национального собрания.

Напомним, что по сей день мэры городов Сюникской области - экс-мэр Мегри Мхитар Закарян и экс-руководитель общины Сисиан Артур Саркисян, являющиеся депутатами парламента от оппозиционного блока "Айастан", находятся под арестом. Ранее глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что нахождение под арестом не является препятствием для получения депутатского мандата.

Как указал Армен Рустамян, не было такого, чтобы парламент нового созыва начал свою работу, а тем временем два депутата находились под арестом. "Они лишены свободы и не по своей воле не могут участвовать в работе заседания НС и исполнять свои обязанности и если мы думаем, что можем сделать вид, что ничего не случилось и мы спокойно перейти к обсуждению повестки, то ни к чему хорошему мы не придем", - сказал он. Арам Вардеванян, ранее адвокат, а ныне депутат от блока "Айастан", отметил, что нельзя арестовывать депутата НС без решения законодательного органа.

Депутат от партии "Гражданский договор" Владимир Варданян, в свою очередь, заметил, что знаком с законодательным полем, регулирующим деятельность НС. Как считает Варданян, ничего противозаконного нет, поскольку решение об аресте было принято до получения мандата и при одобрении ЦИК.

Депутат от блока "Айастан" Арцвик Минасян, предложил своих коллег из правящей партии ГД присоединиться к сбору подписей, требующий освобождения арестованных коллег или же уйти на 20-минутный перерыв, чтобы вернуть Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна в парламент. К требованию присоединились депутаты от блока "Честь имею". Правящая партия ГД не поддержала предложение.

Председательствующий Князь Хасанов несколько раз безуспешно пытался продолжить заседание. В ответ оппозиция начала стучать руками по столу.

В результате, Арцвик Минасян предложил уйти на 20-минутный перерыв, на что Хасанов согласился.