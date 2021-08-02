Понедельник, 2 Августа 2021 11:34

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 4224 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 137 человек (3,2%), выздоровело - 147, скончалось -2.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 2 августа фактическое лечение в Армении получают 4600 пациентов.

В общей же сложности в стране коронавирусная болезнь подтвердилась у 230 476 граждан (17%), выздоровело 220 133 (95,5%), скончалось - 4621 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 350 559 тестов на коронавирус