Понедельник, 2 Августа 2021 11:32

АрмИнфо.Армении необходимо распроститься с иллюзиями и надеждами на стремление Азербайджана к миру. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат Национального собрания Армении 7-го созыва, эксперт- азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Азербайджан не стремился к миру изначально, Азербайджан не стремится к миру сейчас, Азербайджан не будет стремиться к миру в будущем. Текущие требования руководства Азербайджана в отношении Армении можно охарактеризовать следующим образом: <мы хотим все, что только возможно>. Соответственно, мы в свою очередь должны это четко зафиксировать в собственном, общественном мнении, и должны формировать политику государства, учитывая эту данность", - подчеркнула она.

Все последние азербайджанские поползновения на границы Армении, в частности, атаку на села Гегаркуника и позиции армянской армии парламентарий рассматривает как часть политики в направлении укрепления победы Азербайджана в 44-х дневной войне. По ее оценкам Алиев делает все возможное в этом плане, пользуясь слабостью Армении. Общая же суть алиевских требований и аппетитов, согласно Айрапетян, сводится к получению территорий Армении, без которых дальнейшее существование армянского государства примет формальный характер.

Согласно Айрапетян, Алиев вполне недвусмысленно озвучил собственные цели и стратегию в отношении Армении буквально на днях, заявив, что Азербайджан не собирается уходить с территории Армении. По ее оценкам, в Баку совершенно не считают текущую ситуацию на границе как приграничный спор, а Алиев открыто заявляет, что "азербайджанцы возвратились на свои земли". Попутно Алиев пытается заграбастать территорию Армении для проложения коридора в Нахиджеван и, конечно, окончательно закрыть вопрос определения статуса Арцаха.

Вся эта алиевская политика с четкими элементами принуждения, по оценкам Айрапетян, в целом, поддерживается Анкарой. И не только не содержит элементов мирного урегулирования проблем с Арменией, но и преследует своей целью уничтожение армянской государственности. Депутат убеждена, что под миром в Баку представляют именно уничтожение Армении как государства.

"Путь к миру не может лежать через убийства и экспроприации кусков территорий у соседнего государства. Аппетиты Алиева простираются вплоть до Еревана. И если мы ему это позволим, он совершенно не будет колебаться в их удовлетворении. Мы не можем этого допустить и для этого у нас есть все необходимые условия, включая международное право. Есть международно-признанные границы, Армения является членом международных структур, есть соответствующий инструментарий, который необходимо применить. В любом случае, развязывание Азербайджаном полномасштабной войны в отношении Армении на территориях нашей страны не предвидится. У Баку на сегодня нет для этого соответствующих возможностей. В первую очередь политических", - подытожила парламентарий".