Понедельник, 2 Августа 2021 11:32

АрмИнфо. Несмотря на существование целого ряда примеров обеспечения безопасности даже самых экономически развитых государств иностранными военными силами, в целом, неспособность государства защищать своих граждан собственными силами является крайне негативным явлением. Подобное мнение выразил АрмИнфо политический деятель Сурен Саакян.

"Более того, в отдельных случаях это ставит под сомнение, ставит под вопрос саму целесообразность дальнейшего существования таких государств. В случае же конкретной перспективы размещения российских военных на границе Армении с не в меру воинственным Азербайджаном весь вопрос упирается в степень надежности отношений обороняющей и обороняемой сторон", - подчеркнул он.

Проводя, в этом свете, исторические параллели Саакян с сожалением отметил, что прошлое армяно-российских отношений особого оптимизма не внушает. И с появлением Российской империи на Южном Кавказе между нею и конкурентами до сего дня идет геополитический торг, в котором чаще других в качестве разменной монеты выступают именно интересы Армении и армянского народа.

В этом свете, политик усматривает необходимость принятия во внимание всех упомянутых выше обстоятельств, перед тем как принимать решения по размещению российских военных теперь уже на границе с Азербайджаном. Саакян также напомнил, что по сей день отношения в регионе регулируются заключенными в прошлом веке в Карсе и Москве договорами, имеющих антиармянскую направленность. В этом контексте, основным вопросом предопределяющим целесообразность размещения в Армении дополнительного российского контингента, на его взгляд, является то, будут ли они сдерживать турецкий экспансионизм, армянский реваншизм или еще что-то другое.

По его оценкам, ОДКБ выступать в роли структуры, обеспечивающей неприкосновенность границ Армении, неспособна. Поскольку изначально организация создавалась исключительно с целью регулирования военно-политических отношений России с некоторыми постсоветскими странами. Параллельно ОДКБ, согласно Саакяну, является вполне реальным механизмом предотвращения вступления Азербайджана в другие военно-политические блоки. В этом свете, особых преференций или перемен в геополитической ситуации от очередного председательства Армении в ОДКБ он не ожидает.

В свете последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ вокруг ситуации на международно-признанной границе Армении, Саакян заметил, что МГ является единственной наделенной международным мандатом структурой по урегулированию конфликта вокруг Арцаха. Поэтому, на его взгляд, подобным заявлением сопредседатели, по сути, увязывают ее с реалиями, имеющими место в рамках собственного мандата.

"Иными словами, сопредседатели подчеркивают факт азербайджанского шантажа посредством накаливания ситуации на границе с целью выбить от Армении уступки в вопросе Арцаха. Понятно, что заявления международного сообщества в целом, и сопредседателей МГ ОБСЕ, в частности, Баку, скажем так, не очень нравятся. И, думаю, что у международного сообщества есть достаточно возможностей для того, чтобы усадить Алиева за стол переговоров. В направлении определения статуса Арцаха", - подчеркнул политик.