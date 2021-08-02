Понедельник, 2 Августа 2021 11:31

АрмИнфо.Сегодня - 2 августа в Ереване стартовало первое заседание новоизбранного Национального Собрания Армении 8-го созыва. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в 44-дневной войне в Арцахе.

По регламенту первое заседание проводит самый старший по возрасту депутат Князь Хасанов, который представляет партию "Гражданский договор".

Согласно ранее обнародованной повестке, сегодня депутаты тайным голосованием изберут председателя парламента и трех его заместителей, один из которых должен быть представителем оппозиции. Кандидатом на пост спикера Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьер-министра Николом Пашинянаом, является Ален Симонян (вице-спикер парламента 7-го созыва), на посты заместителей председателя НС - Рубен Рубинян (председатель постоянной комиссии НС по внешним связям) и Акоп Аршакян (бывший министр высоких технологий). Правление партии ГД в результате обсуждений с кандидатами в депутаты предложило выдвинуть Айка Конджоряна на должность главы фракции, а Назели Багдасарян на должность секретаря фракции.

Согласно информации, оппозиционные фракции выступят с единым кандидатом. Сообщалось, что альянс "Армения" и блок "Честь имею" пришли к согласию в вопросе избрания вице-спикера. А имя кандидата будет озвучено сегодня.

Народные избранники изберут также счетную комиссию, постоянные комиссии НС и их председателей. Помимо этого, в повестке дня обсуждение проекта закона об изменениях структуры правительства, предложенный исполнительным органом и одобрение программы правительства.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Согласно данным избиркома, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 2 1,04% (268 165 человек), блок "Честь имею" - 5.23% (66 633 человек). Итоги выборов в Конституционном суде обжаловали четыре политические силы: блоки "Армения", "Честь имею", партии "Пробуждение" и партия "Армянская родина". 17 июля Конституционный суд своим решением оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.

В парламенте 8-го созыва будет 107 депутатов: партия "Гражданский договор" будет иметь 71 мандат, блок "Айастан" - 29, блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия Артура Ванецяна "Родина"-ред.) - 7.