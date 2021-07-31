Суббота, 31 Июля 2021 11:59

АрмИнфо. 31 июля, в 06:30 подразделения азербайджанских ВС открыли огонь в направлении армянских позиций на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, также была произведена попытка укрепить свои посты с применением инженерной техники.

После ответных действий армянской стороны, огонь противника был подавлен, а работы по укреплению прерваны.

По положению на 11:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойна и находится под контролем подразделений ВС Армении.