Суббота, 31 Июля 2021 11:58

АрмИнфо.Южно-Кавказская железная дорога сообщает, что 1 августа – в День железнодорожника – проезд во всех пригородных электропоездах, кроме экспрессов маршрутом Ереван-Гюмри-Ереван, будет бесплатным.

Железнодорожники Армении даже в свой праздник продолжат работать в обычном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование железнодорожной инфраструктуры и как всегда заботясь об удобстве пассажиров.