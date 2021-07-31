Суббота, 31 Июля 2021 11:38

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 6251 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 243 граждан (3,8%), выздоровело 163 человека. Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за сутки зарегистрировали 6 летальных исходов.

По положению на 11:00 31 июля фактическое лечение в Армении получают 4 511 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 230 110 случаев заражения коронавирусом (17,2%), выздоровело 219 864 человека (95,5%), скончалось - 4 614 (2%). С момента вспышки пандемии в РА провели 1 340 258 тестов на коронавирус.