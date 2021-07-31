Суббота, 31 Июля 2021 10:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 29, 29/1 на улице Физкультурникнери, собственный дом 36 на улице Алека Манукяна, собственные дома 1-25 на 4-ой улице, 1-17 на 5-ой улице, 2-18 на 6-ой улице, 12-26 на 12-ой улице Айгестана, собственные дома 13, 18, 34, 36 на улице 8 Марта, жилой дом 59 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-17:00 собственные дома 29-62 на 2-ой улице, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; собственные дома 125-184 на улице Мурацан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Гарни, Джрвеже;

в Лорийской области:

10:00-12:00 квартал “Таврос” и частично улица Ширакаци в городе Ванадзор;

в Сюникской области:

11:00-15:00 село Горайк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.