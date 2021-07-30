Пятница, 30 Июля 2021 22:56

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян 30 июля представил действующим в Армении международным структурам, дипломатическим миссиям и представителям гражданского общества факты нарушений прав жителей приграничных районов со стороны азербайджанских вооруженных сил.

В частности, в мероприятии приняли участие руководители международных организаций, аккредитованных в Армении (США, Россия, Франция, Великобритания, Польша, Чехия, Сербия, Япония и др.), а также глава делегации ЕС, посол Андреа Викторин, Постоянный координатор ООН Шомби Шарп, заместитель главы Ереванского офиса Совета Европы Максим Лонганг.

Во встрече приняли участие правозащитники, неправительственные организации и независимые эксперты, которые сделали важные замечания по использованию международных механизмов (Совет Безопасности ООН, Совет Европы и т.д.) для защиты прав жителей приграничных территорий.

На встрече также присутствовали представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян, первый заместитель командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности РА Арман Гаспарян, представители министерств обороны и иностранных дел.

В своем вступительном слове Защитник прав человека подчеркнул, что организации гражданского общества и правозащитники должны сыграть ключевую роль в эффективном решении вопросов, связанных с правами приграничных жителей Армении. Он представил факты, подтверждающие присутствие азербайджанских военнослужащих на дорогах между селами Гегаркуникской и Сюникской областей, чьи действия нарушают международно гарантированные права народа Армении, в том числе права на жизнь, собственность и другие жизненно важные права.

Арман Татоян также представил результаты регулярной ознакомительной работы. В частности, он отметил, что обстрелы в Азербайджане предотвращаются благодаря превентивным мерам Вооруженных сил РА, которые направлены на защиту жизни и здоровья людей. Помимо безопасности, незаконные действия Азербайджана создали серьезные социальные проблемы. Из-за реальных преступных действий азербайджанских вооруженных сил жители сел лишены пастбищ, сенокосов и пашни. Жителей сел Джагацадзор, Гегамабак, Норабак лишили питьевой и поливной воды. Дело в том, что азербайджанские вооруженные силы присутствуют в районах рек и ручьев, из которых поступает питьевая и оросительная вода. Они препятствуют сельскохозяйственной деятельности приграничных жителей.

Власти Азербайджана несут прямую ответственность за ущерб, причиняемый жителям приграничья, за убийство армянских военных, защищающих право на жизнь мирных жителей. Все это – грубое нарушение международного права.

Егише Киракосян, представитель Армении в Европейском суде по правам человека, отметил, что обеспечение защиты прав приграничных жителей имеет решающее значение, и этому уделяется приоритетное внимание в процессе демаркации границы, в том числе поднимая эти вопросы в международных структурах.