Пятница, 30 Июля 2021 18:59

АрмИнфо.Правоохранительные органы Армении, Грузии и Украины пресекли транзит в Европу партии героина стоимостью в 45 млн долларов США.

Как сообщает Управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении (КГД) в начале июля была получена информация о том, что организованная транснациональная преступная группа намерена из Ирана транзитом через территорию Армении, Грузии и Украины в страны ЕС поставить крупную партию героина - 1164 пакета, массой в 368 кг. Стоимость героина на черном рынке оценивается в $45 млн.

Для раскрытия преступной схемы между правоохранительными органами Армении, Грузии и Украины была достигнута договоренность о проведении круглосуточных совместных оперативно-розыскных мероприятий. В эти работы были вовлечены также сотрудники СНБ Армении, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ и Департамента по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

Согласно источнику из Исламской Республики Иран, загруженный 20

тоннами огнеупорного кирпича, в Армению прибыл грузовой автомобиль,

который и должен был перевозить героин. Под оперативным

сопровождением правоохранителей Армении, Грузии и Украины грузовик

направился в грузинский порт Поти, откуда на корабле в украинский порт Черноморск, после чего - в столицу Украины - город Киев.

Двое граждан Турции, которые являлись членами этой транснациональной организованной преступной группы, арендовали в Киеве склад, в котором и была выгружена после растаможки контрабандная продукция.

22 июля правоохранительные органы Украины с участием сотрудников Управления по борьбе с контрабандой КГД Армении и Полиции Грузии вошли на склад в Киеве, где и была обнаружена партия героина, взяты под стражу 2 граждан Турции. Согласно источнику, последние намеревались небольшими партиями поставлять наркотики в страны ЕС.

Сообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела в Украине был задержан еще один гражданин Турции 1948 года рождения. Ведется следствие.