Пятница, 30 Июля 2021 18:51

АрмИнфо.Апелляционный суд 29 июля отклонил жалобу адвокатов на неправомерность ареста экс-посла Армении в Ватикане, зятя третьего президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам РА.

Отметим, что Микаел Минасян является фигурантом уголовного дела, расследуемого в Следственном управлении Комитета государственных доходов. Экс- посол обвиняется в незаконном обогащении, сокрытии данных в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Минасян был объявлен в розыск 23 марта 2020 года. О его местонахождении неизвестно.

В КГД напоминают, что 22 сентября 2020 года суд первой инстанции города Еревана удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об аресте бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, фигурирующего в качестве обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса. Однако данное решение суда было обжаловано адвокатами в Апелляционном уголовном суде РА. 16 декабря 2020 года Апелляционный уголовный суд постановил отменить решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции города Еревана.

Суд общей юрисдикции города Еревана, обсуждая ходатайство о задержании М. Минасяна в качестве меры пресечения, счел наличие достаточных оснований для предъявления обвинения Минасяну обоснованным, признал их законными и 10 июня 2021 года принял решение об удовлетворении ходатайства об избрании в отношении М. Минасяна меры пресечения в виде ареста. Вышеупомянутый судебный акт был вновь обжалован адвокатами М. Минасяна в Апелляционном уголовном суде, который, рассмотрев поданную жалобу, возражения органа предварительного следствия и прокурора, осуществлявшего надзор за предварительным расследованием уголовного дела, принял решение отклонить жалобу адвокатов и оставить в силе решение (об аресте - ред.) суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.