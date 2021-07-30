Пятница, 30 Июля 2021 18:50

АрмИнфо. Армения приветствует подходы сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленные на возобновление мирного процесса, изложенные в совместном заявлении от 29 июля. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Армении.

В заявлении отмечается, что основу для переговоров могут создать приоритетные вопросы мирного процесса, обозначенные сопредседателями МГ ОБСЕ и высокими представителями стран - членов МГ ОБСЕ в предыдущих совместных заявлениях от 3 декабря 2020 года и 13 апреля 2021 года.

Заявление сопредседателей еще раз доказывает, считают в МИД РА, что ключом к региональному миру и безопасности является всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта.

Отмечается, что проникновение частей Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении с 12 мая, а также нападения на оборонительные позиции Республики Армения в последние дни усугубили ситуацию.

Армении всегда выступала за де-эскалацию ситуации, и в связи с этим выдвигала конкретные предложения, в частности, по выводу воинских частей на существующие исходные позиции по состоянию на 11 мая.

В заявлении выражается уверенность, что целенаправленная оценка действий Азербайджана поможет преодолеть взрывоопасную ситуацию.