Пятница, 30 Июля 2021 18:39

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотребление должностными полномочиями в ГНКО "Армлес", сообщает пресс-служба надзорного органа.

В Управлении по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Армении на основании материалов, полученных из Аудиторской палаты было изучено выполнение договорных обязательств со стороны ЗАО "Высоковольтные электрические сети" по лесонасаждению, для обеспечения целостности которого были затребованы и получены необходимые документы от ГНКО "Армлес".

Изучение показало, что между "Армлес" и ВЭС 21 декабря 2018 года было заключено 11 договоров о сервитуте лесных земель сроком на 1 год. Согласно договору, ЗАО ВЭС было выдано положительное заключение ОВОС 17 мая 2017 года.

В рамках договора ЗАО ВЭС была выделена лесная территорию площадью в 0,76295 га на территории "Лалварского лесного хозяйства" села Цахкашат для установки опор в рамках программы "Замена воздушных линий", проведения воздушных линий электропередачи и их дальнейшей эксплуатации. Взамен компания обязалась в течение трех месяцев в соответствии с порядком, утвержденным правительством Республики Армения № 1045-Н от 30 августа 2007 года, представить план восстановления ущерба, нанесенного лесному хозяйству, в том числе план и график выполнения работ по лесоразведению на площади, вдвое превышающей предоставленную под использование.

По заказу ЗАО ВЭС был составлен рабочий проект по облесенению территории в 1,6 га, предоставленной в Ваагнском лесничестве, в соответствии с которым стоимость лесонасаждений и работ по ограждению составила около 12 912 000 драмов, и по которому возражений и замечаний не поступало со стороны Ехегнутского лесничества.

Было установлено, что в результате неисполнения должностных обязанностей должностными лицами ГНКО "Армлес" в 2018-2020 гг., несмотря на установленные решением правительства № 1045-Н от 30 августа 2007 г. требования, договоры с ЗАО ВЭС было заключены на основании утратившего силу заключения государственной экспертизы "Об оценке воздействия на окружающую среду", и заключенным договором не были возложены на компанию обязательства по лесоразведению, а на стороны не было возложено обязательство по надлежащему выполнению работ, предусмотренных программой, а также обязательство по компенсации ущерба, нанесенного в результате остановки работ из-за несоблюдения требований и условий договора. В результате на земельном участке площадью 1,6 га не были проведены работы по олесенению на сумму 12 912 003 драмов, не был возмещен ущерб лесам и лесным угодьям, нанесенный лесопользованием, что повлекло за собой тяжелые последствия для государства по неосторожности.

По факту возбуждено уголовное дел по признакам части 2 статьи 308 УК РА (Использование должностным лицом своего должностного положения вопреки интересам службы либо неисполнение служебных обязанностей исходя из корыстной, иной личной заинтересованности или групповых интересов, причинившие существенный вред правам и законным интересам лиц, организаций, законным интересам общества или государства). Ведение предварительного следствия поручено Следственному комитету РА.