Пятница, 30 Июля 2021 15:59

АрмИнфо. Отрицание Азербайджаном факта нахождения под его контролем большое числа армянских военнопленных, отказ о предоставлении информации о них, мест их содержания, дают серьезные основания подозревать Азербайджан в тяжких преступлениях в отношении пленных, в том числе в насильственном исчезновении этих людей.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Армен Григорян в ходе встречи с главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Тиера Рибо.

В частности, он подчеркнул необходимость в немедленном возвращении незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, отметив недопустимость преследования в отношении последних по сфабрикованным уголовным делам, инициированным властями Азербайджана.

И.о. министра отметил, что в соответствии с третьей Женевской конвенцией, они имеют статус военнопленных, поэтому должны находиться под защитой международного гуманитарного права. <Эта политика Азербайджана противоречит 8-ому пункту Трёхстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами>, - сказал Григорян.

Коснувшись вопроса оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению, он подчеркнул необходимость расширения присутствия международных гуманитарных организаций в Арцахе. Армен Григорян обратил внимание на гуманитарную ситуацию, создавшуюся вследствие наступательных действий Азербайджана против суверенной территории Армении, выразив обеспокоенность тем, что продолжающееся присутствие азербайджанских ВС на территории Армении подрывает нормальную жизнь населения приграничных населенных пунктов и приводит к нарушениям их прав. В свою очередь, глава делегации МККК сообщил о предпринимаемых Организацией шагах по обеспечению связи между пленными и их семьями, а также подробно представил работу, проводимую МККК в приграничных районах.