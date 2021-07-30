Пятница, 30 Июля 2021 15:31

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 30 июля в первом чтении обсудилo и принялo пакет поправок к Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу РА, предполагающий введение административной и уголовной ответственности за грубые оскорбление.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции "Мой шаг" Владимир Варданян считает, что с учетом развитий, имевших место в последний период, обсуждаемый проект имеет чрезвычайно важное значение. Он также напомнил, что согласно Конституции основой прав человека является человеческое достоинство. Одно из опасных проявлений этого, как считает депутат, - это нанесение оскорбления человеку ругательствами. "Я понимаю, что данный законопроект может вызвать много вопросов, как внутри страны, так и вне ее, но мы руководствовались имеющимися в обществе проблемами", - сказал Варданян.

Он отметил, что несколько лет назад Армения декриминализировала уголовную ответственность за оскорбление и клевету. "Тем не менее, нужно различать оскорбления от брани и мата, оскорбления достоинства в крайне неприличной форме", - отметил "Мойшаговец".

Как указал депутат, подобное поведение всегда было и будет наказуемо в армянском обществе. Другой вопрос, оставит ли государство гражданина одного в этом вопросе, или все-таки это будет регулироваться законом. Варданян подчеркнул, что вопрос стал более проблематичным с учетом возможностей нанесения оскорбления "дистанционно", через соцсети. Это, по мнению парламентарий, становится причиной будущих криминальных проявлений.

Напомнив, что к вопросу обратился в том числе Конституционный суд, отметив, что государство должно предпринять действенные меры для устранения практики оскорблений в публичной плоскости, Варданян сообщил, что поправки состоят из 3 частей, и лишь третья часть предполагает арест в качестве крайней меры. В остальных случаях речь идет о штрафах. Вместе с тем, по его словам, проект преследует цель не столько призвать граждан к ответственности, сколько имеет профилактическое значение. "Мы надеемся, что данное изменение и криминализация ругательства позволит сократить число грубых оскорблений в обществе", - сказал Варданян.

Согласно предлагаемым законодательным изменениям, штраф за грубые оскорбления будет составлять от 100 до 500 кратного размера от минимальной зарплаты. Распространение материалов, содержащих тяжкое оскорбление с использованием информационно-коммуникационных технологий или иным публичным способом, а также в связи с выполнением лица общественной деятельности будет наказываться штрафом в размере от 500 до 1 тысячекратного размера от минимальной зарплаты. В случае "рецидива" штраф возрастет - от тысячекратного размера штрафа до 3- тысячекратного размера от минимальной зарплаты, либо арестом на срок от 1 до 3 месяцев.