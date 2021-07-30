Пятница, 30 Июля 2021 15:08

АрмИнфо. ВС Азербайджана в очередной раз устроили провокацию в направлении Нахиджевана армяно-азербайджанской границы.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны, с 11:20 до 11:30 подразделения азербайджанских ВС из снайперского и огнестрельного оружия различного калибра открыли огонь по армянским позициям в Ерасхе.

Сообщается, что с армянской стороны жертв нет, огонь противника был подавлен ответными действиями ВС Армении.