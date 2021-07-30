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АрмИнфо. ВС Азербайджана в очередной раз устроили провокацию в направлении Нахиджевана армяно-азербайджанской границы.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны, с 11:20 до 11:30 подразделения азербайджанских ВС из снайперского и огнестрельного оружия различного калибра открыли огонь по армянским позициям в Ерасхе.
Сообщается, что с армянской стороны жертв нет, огонь противника был подавлен ответными действиями ВС Армении.
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|Группа депутатов Европарламента осудила агрессивные действия Азербайджана против Армении
|Армянские парламентарии предлагают наказывать за грубые оскорбления
|ВС Азербайджана вновь нацелились на Ерасх
|Рубен Варданян: Армения нуждается в современной иммиграционной политике
|Прогноз: Очередной отказ ОДКБ выполнять собственные функции поставит под вопрос его будущее
|МИД РФ призвали Ереван и Баку воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки
|Сара Анджарголян освобождена от должности руководителя Офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры
|Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении
|Образование - основа сильного государства։ IDBank и Российско-Армянский университет объявили о сотрудничестве
|Парламент Армении меняет порядок обжалования нормативных правовых актов
|Общее число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 229 867
|Прогноз: Имперские проекты Турции на постсоветском пространстве Азербайджаном не ограничатся
|"Мой шаг" предлагает ввести ограничения на фото- и видеосъёмку в приграничной зоне
|Прогноз: Перспектив для окончательной деблокады Армении не просматривается
|Действующий председатель ОБСЕ призвала Ереван и Баку полностью придерживаться положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Сменился сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России
|Силами подразделений ПВО ВС Армении был сбит азербайджанский БПЛА типа Aerostar
|Минская группа ОБСЕ распространила заявление в связи с напряженностью на армяно- азербайджанской границе
|Подразделения ПВО ВС Армении пресекли попытки проникновения азербайджанских БПЛА в Гегаркунике
|Армен Григорян переговорил с Филиппом Рикером
|Армен Григорян с Тойво Клааром обсудил ситуацию, сложившуюся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении
|13 граждан Армении приговорены бакинским судом к шести годам лишения свободы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СНБ Армении завершила предварительное следствие по уголовному делу о разжигании национальной вражды
|Правозащитник: Преследование армянских военнопленных в Азербайджане является нарушением III Женевской конвенции
|Форин-офис предупредил британцев не приближаться к армяно-азербайджанской границе
|Правительство Армении выделит 36.8 млн. драмов на проведение ежегодного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Сотрудники сферы общественных услуг и госслужащие Армении будут обязаны вакцинироваться либо периодически проходить ПЦР-тест на COVID-19
|Генсек ОДКБ о ситуации на границе: Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы
|Песков: Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку для обеспечения полной реализации трехсторонних договоренностей
|Генпрокуратура: Из-за нарушений, обнаруженных в работе Ереванской ТЭЦ, государству и компании нанесен ущерб в размере свыше 21 млрд. драмов
|Власти Армении окажут финансовое содействие определенной группе студентов
|Армения направит 3 млрд 459 млн драмов на приобретение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Sinopharm
|Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном
|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
|За сутки в Армении зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Конверс Банк завершил размещение корпоративных облигаций
|В Госдепартаменте США призвали Ереван и Баку как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В результате очередной провокации Азербайджана военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение
|Европейский офис <Ай Дат> назвал азербайджанскую агрессию на границе новой попыткой этнической чистки армян, начатой во время войны в Арцахе в 2020 году
|ВС Азербайджана вновь нарушили, достигнутое накануне, соглашение о прекращении огня
|Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану
|Республиканская партия Армении обсудила ситуацию на восточных границах и сделала замечание МИД-у
|Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ
|Ключевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в Душанбе
|Поправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от США
|Следком: По факту убийства армянских военнослужащих и нарушения территориальной целостности Республики Армения возбуждено уголовное дело
|Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана в ходе совещания с членами Совбеза
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС Азербайджана
|Левон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Аргишти Кярамян встретился с Сергеем Копыркиным
|Франция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфере
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", приговорены к лишению свободы сроком на 15 лет
|Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян назначил служебное расследование для изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджета
|Омбудсмен: Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права, жизнь и мир гражданского населения Армении
|Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»
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