Пятница, 30 Июля 2021 14:15

АрмИнфо.Провокации на границе с Арменией являются частью усилий и попыток Азербайджана и Турции добиться от Армении территориальных уступок и уступок в вопросе статуса Арцаха. Подобное мнение выразил 30 июля журналистам в Ереване и.о. научного руководителя Института востоковедения академик Рубен Сафрастян.

28 июля Азербайджан начал очередные обстрелы, убийства и наступление на армянские боевые позиции и села. После Сюника, Арарата и Тавуша объектом вражеской агрессии в очередной раз стала Гегаркуникская область нашей страны. Азербайджанские военные вели прицельный обстрел сел Кут и Верхняя Шоржа. Очередными жертвами очередного проявления азербайджанской агрессии стали трое армянских военных. Армянская армия, по информации Минобороны, предприняла в ответ все необходимые действия для защиты границ страны и по состоянию на 09:20 утра враг был отброшен на исходные позиции.

В ночь на 30 июля враг направил на территорию Армении беспилотники, действия которых были нейтрализованы армянскими военными. Один вражеский БПЛА типа Aerostar был сбит ПВО ВС Армении, его обломки найдены на территории Гегаркуникской области. 30 июля враг вновь инициировал обстрел позиций армянской армии в Ерасхе. Который вскоре был подавлен.

"На мой взгляд, в этот раз мы имеем дело с ситуацией, подлежащей серьезному рассмотрению со стороны ОДКБ. В частности, считаю необходимым рассмотрение Организацией предложения Еревана о размещении на армяно-азербайджанской границе мониторинговой миссии. Думаю, что очередной отказ этой структуры выполнять функции, для которых она, собственно, и была создана, поставит большой вопросительный знак над ее будущим", - заметил он.

Сафрастян придал особую важность озвученному на днях предложению сенатора- демократа Френка Паллоне о прекращении военной помощи Азербайджану. Академик характеризует данное предложение как предвестник возможного пересмотра позиции США в отношении все более агрессивного и авторитарного Азербайджана. В этом свете он напомнил, что текущая позиция Белого дома в отношении Баку больше обусловлена нефтяными запасами Азербайджана.

Комментируя посещение 29 июля спикерами парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана оккупированного Азербайджаном арцахского Шуши, Сафрастян обусловил этот визит стремлением Турции втянуть Пакистан в региональные процессы с целью дальнейшей реализации собственных имперских амбиций. В этом свете, он напомнил, что Пакистан до сих пор не только не признал Армению, но и является военным партнером Турции.

"Впрочем, здесь надо отметить, что данная политика Анкары направлена не столько против Армении, сколько против Ирана и Индии. И то, что Пакистан появился в нашем регионе с грузом проблем с Индией и Ираном ни к чему хорошему не приведет. Амбиции Турции достаточно велики и они постоянно еще более возрастают. Также понятно, что в нашем регионе она конкурирует не с Арменией, а с Россией, которую пытается отсюда вытеснить. В этом плане Еревану необходимо внести существенные корректировки в отношения с дружественными нам странами, включая отношения с Россией", - подытожил академик.