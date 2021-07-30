Пятница, 30 Июля 2021 13:31

АрмИнфо.Институт экономики и бизнеса Российско-Армянского университета и IDBank подписали меморандум о сотрудничестве по совместной разработке и внедрению магистерской образовательной программы «Аналитика данных».

По данной специализации объявлен прием на 2021-2022 учебный год.

По словам заведующей Кафедрой математических методов и информационных технологий в экономике и бизнесе Ани Аветисян, программа была разработана с непосредственным участием специалистов IDBank-а, а также привлечением выпускников зарубежных вузов в области анализа данных, учитывая современные требования армянского и международного рынков. «Для нас очень важно сотрудничество между университетом и частным сектором, так как мы стараемся обеспечить студентов не только теоретическими знаниями, но и практическими курсами. Мы рады, что IDBank, как ведущая компания в области, в лице своих профессиональных сотрудников выразил готовность участвовать в разработке программы», - сказала Ани Аветисян.

По словам Карена Налбандяна, директора по развитию бизнеса Банка, специализация «Аналитика данных» является развивающимся направлением. «В настоящее время не только банковская система, но и все секторы экономики руководствуются стратегией, основанной на данных. При отсутствии базы данных и, что особенно важно, без ее правильной аналитики в современном мире очень трудно, если не сказать невозможно, принимать стратегически важные решения, которые обеспечат успешное развитие экономики нашего государства. Только имея качественный прирост интеллектуального потенциала страны, можно построить сильное государство. Именно по этой причине нас заинтересовало предложение Российско-Армянского университета։ благодаря нашему сотрудничеству в скором времени рынок пополнится высококлассными специалистами», - отметил Карен Налбандян.

Директор по управлению человеческим капиталом IDBank-а Мариана Эдилян подчеркнула, что на рынке сейчас очень востребованы специалисты по аналитике данных, но почти отсутствуют курсы, дающие соответствующую квалификацию, поэтому студенты восполняют этот пробел через международные программы. «Мы рады, что отныне при активном участии специалистов IDBank-а наши студенты смогут обучаться в Армении, получая высокую квалификацию Российско-Армянского университета. Кстати, хочу отметить, что лучшие выпускники получат возможность на практике применить свои знания в IDBank-е в рамках стажировки или другом формате».

Чтобы подать заявку на магистерскую образовательную программу «Аналитика данных», посетите вебсайт университета.