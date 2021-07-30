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АрмИнфо. Армянский парламент меняет порядок рассмотрения промежуточных судебных актов по делам об оспаривании правомерности нормативных правовых актов. Изменения и дополнения в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения были обсуждены парламентариями во втором и окончательном чтении на внеочередном заседании 30 июля.
Как заявил основной докладчик проект замминистра юстиции Ваге Даниелян, по действующему законодательству, промежуточные судебные акты по делам об оспаривании правомерности нормативных правовых актов могут быть обжалованы в том же суде в составе 5 судей. "Проектом устанавливается норма о том, что промежуточные судебные акты должны быть оспорены в Апелляционном суде", - пояснил он.
Отметим, что сегодня 30 июля армянский парламент собрался на внеочередное заседание по инициативе депутатов и на основании сегодняшнего решения совета Национального Собрания, на повестке 6 вопросов. В повестку заседания включены законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об автомобильном транспорте" и ряд сопутствующих законов, "О государственной границе" и КоАп, дополнения в Кодекс об административном судопроизводстве, Земельный кодекс, изменения в Уголовном кодексе, УПК и пакет законодательных изменений в закон "О высшем и поствузовском образовании".
|Армен Григорян указал на серьезные основания подозревать Азербайджан в совершении тяжких преступлениях в отношении армянских пленных
|Группа депутатов Европарламента осудила агрессивные действия Азербайджана против Армении
|Армянские парламентарии предлагают наказывать за грубые оскорбления
|ВС Азербайджана вновь нацелились на Ерасх
|Рубен Варданян: Армения нуждается в современной иммиграционной политике
|Прогноз: Очередной отказ ОДКБ выполнять собственные функции поставит под вопрос его будущее
|МИД РФ призвали Ереван и Баку воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки
|Сара Анджарголян освобождена от должности руководителя Офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры
|Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении
|Образование - основа сильного государства։ IDBank и Российско-Армянский университет объявили о сотрудничестве
|Парламент Армении меняет порядок обжалования нормативных правовых актов
|Общее число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 229 867
|Прогноз: Имперские проекты Турции на постсоветском пространстве Азербайджаном не ограничатся
|"Мой шаг" предлагает ввести ограничения на фото- и видеосъёмку в приграничной зоне
|Прогноз: Перспектив для окончательной деблокады Армении не просматривается
|Действующий председатель ОБСЕ призвала Ереван и Баку полностью придерживаться положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Сменился сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России
|Силами подразделений ПВО ВС Армении был сбит азербайджанский БПЛА типа Aerostar
|Минская группа ОБСЕ распространила заявление в связи с напряженностью на армяно- азербайджанской границе
|Подразделения ПВО ВС Армении пресекли попытки проникновения азербайджанских БПЛА в Гегаркунике
|Армен Григорян переговорил с Филиппом Рикером
|Армен Григорян с Тойво Клааром обсудил ситуацию, сложившуюся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении
|13 граждан Армении приговорены бакинским судом к шести годам лишения свободы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СНБ Армении завершила предварительное следствие по уголовному делу о разжигании национальной вражды
|Правозащитник: Преследование армянских военнопленных в Азербайджане является нарушением III Женевской конвенции
|Форин-офис предупредил британцев не приближаться к армяно-азербайджанской границе
|Правительство Армении выделит 36.8 млн. драмов на проведение ежегодного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Сотрудники сферы общественных услуг и госслужащие Армении будут обязаны вакцинироваться либо периодически проходить ПЦР-тест на COVID-19
|Генсек ОДКБ о ситуации на границе: Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы
|Песков: Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку для обеспечения полной реализации трехсторонних договоренностей
|Генпрокуратура: Из-за нарушений, обнаруженных в работе Ереванской ТЭЦ, государству и компании нанесен ущерб в размере свыше 21 млрд. драмов
|Власти Армении окажут финансовое содействие определенной группе студентов
|Армения направит 3 млрд 459 млн драмов на приобретение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Sinopharm
|Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном
|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
|За сутки в Армении зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Конверс Банк завершил размещение корпоративных облигаций
|В Госдепартаменте США призвали Ереван и Баку как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В результате очередной провокации Азербайджана военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение
|Европейский офис <Ай Дат> назвал азербайджанскую агрессию на границе новой попыткой этнической чистки армян, начатой во время войны в Арцахе в 2020 году
|ВС Азербайджана вновь нарушили, достигнутое накануне, соглашение о прекращении огня
|Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану
|Республиканская партия Армении обсудила ситуацию на восточных границах и сделала замечание МИД-у
|Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ
|Ключевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в Душанбе
|Поправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от США
|Следком: По факту убийства армянских военнослужащих и нарушения территориальной целостности Республики Армения возбуждено уголовное дело
|Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана в ходе совещания с членами Совбеза
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС Азербайджана
|Левон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Аргишти Кярамян встретился с Сергеем Копыркиным
|Франция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфере
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", приговорены к лишению свободы сроком на 15 лет
|Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян назначил служебное расследование для изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджета
|Омбудсмен: Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права, жизнь и мир гражданского населения Армении
|Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»
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|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
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