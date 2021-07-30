Пятница, 30 Июля 2021 12:54

АрмИнфо. Армянский парламент меняет порядок рассмотрения промежуточных судебных актов по делам об оспаривании правомерности нормативных правовых актов. Изменения и дополнения в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения были обсуждены парламентариями во втором и окончательном чтении на внеочередном заседании 30 июля.

Как заявил основной докладчик проект замминистра юстиции Ваге Даниелян, по действующему законодательству, промежуточные судебные акты по делам об оспаривании правомерности нормативных правовых актов могут быть обжалованы в том же суде в составе 5 судей. "Проектом устанавливается норма о том, что промежуточные судебные акты должны быть оспорены в Апелляционном суде", - пояснил он.

Отметим, что сегодня 30 июля армянский парламент собрался на внеочередное заседание по инициативе депутатов и на основании сегодняшнего решения совета Национального Собрания, на повестке 6 вопросов. В повестку заседания включены законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об автомобильном транспорте" и ряд сопутствующих законов, "О государственной границе" и КоАп, дополнения в Кодекс об административном судопроизводстве, Земельный кодекс, изменения в Уголовном кодексе, УПК и пакет законодательных изменений в закон "О высшем и поствузовском образовании".