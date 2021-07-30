Пятница, 30 Июля 2021 12:53

АрмИнфо.В Армении с момента вспышки пандемии коронавирусом заразилось 229 867 человек, что составляет 17,2% от числа граждан, сдавших тест. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, при этом выздоровело 219 701 человек, скончалось - 4 608.

Фактическое лечение по положению на 11:00 30 июля получают 4 437 пациентов.

За прошедшие сутки в стране провели 5900 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 264 граждан (4,4%), выздоровело 199 человек, скончалось - 4.

Помимо этого было зарегистрировано 2 случая, когда у больных диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1121.