Пятница, 30 Июля 2021 11:06

АрмИнфо.Силами подразделений ПВО ВС Армении ночью был сбит азербайджанский БПЛА типа Aerostar, осколки которого упали близи от села Ваневан Гегаркуникской области. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

<Как уже ранее сообщалось, 29 июля, начиная с 23:00, были зафиксированы попытки БПЛА проникнуть в воздушное пространство Армении на участке армяно-азербайджанской границы в Гегаркуникской области. В результате действий подразделений противовоздушной обороны ВС Армении все попытки были пресечены>, - говорится в заявлении.

В этой связи Министерство обороны призвало не распространять непроверенную, заведомо искаженную информацию, которая может вызвать панику, а руководствоваться исключительно официальными сообщениями оборонного ведомства страны