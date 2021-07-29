Четверг, 29 Июля 2021 23:33

АрмИнфо. И.о.главы МИД Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с и.о.заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером

29 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером.

В ходе беседы Армен Григорян осудил наступление 28 июля азербайджанских вооруженных сил на армянские позиции, расположенные в Гегаркуникской области Республики Армения, которое он охарактеризовал как открытое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Армении.

Было подчеркнуто, что начиная с 12 мая, в результате проникновения Азербайджана на суверенную территорию Армении и последовательных провокационных действий, создалась напряженная ситуация, которую возможно будет преодолеть после того, как азербайджанские вооруженные силы вернутся на исходные позиции.

В этой связи исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам подчеркнул важность урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе и деэскалации в этом направлении.

В ходе беседы была отмечена важность возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленного на всеобъемлющее урегулирование карабахской проблемы и установление прочного мира в регионе. Собеседники коснулись гуманитарных последствий конфликта.

В этом контексте Армен Григорян осудил возбуждение уголовных дел по сфабрикованным обвинениям в отношении армянских военнопленных и гражданских лиц, назвав их грубым нарушением Азербайджаном взятых на себя обязательств и международного гуманитарного права. Армен Григорян и Филипп Рикер обсудили также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в рамках стратегического диалога Армения-США, особо подчеркнув важность совместных усилий по борьбе с эпидемией коронавируса.