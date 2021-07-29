Четверг, 29 Июля 2021 21:02

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян 29 июля провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении. В этой связи Армен Григорян представил последствия наступательных действий вооруженных сил Азербайджана в направлении армянских позиций, расположенных в Гегаркуникской области РА в течение последних дней.

Было подчеркнуто, что параллельно с провокационными боевыми действиями Азербайджан выдвигает против Армении ложные территориально-исторические претензии, направленные на подрыв региональной безопасности и мира.

Обе стороны подчеркнули необходимость приложить все необходимые усилия для деэскалации ситуации. В этом контексте Армен Григорян подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного вывода Вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по положению на 12 мая.

В ходе беседы он подчеркнул необходимость справедливого решения карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники подчеркнули важность репатриации гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом. В связи с этим Армен Григорян осудил уголовное преследование на основе ложных обвинений в отношении армянских военнопленных в Азербайджане.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Армения-ЕС и повестки Восточного партнерства.