Четверг, 29 Июля 2021 20:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 40 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ряды Сари Тага 1-9;

11:00-16:00 собственные дома 1-24 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1-24 на 6-ой улице Нубарашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице, 14-46 (нечетные) на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена, жилые дома 53/14, 53/14, 53/15, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69, 71, 73 на улице Арташисяна, жилые дома на улице Арташисяна, жилые дома 54, 56 на улице Чехова, школа N52, жилые дома 5/5, 5/5а, 5а, 13, 15 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Сограпа, Лукашина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 243, 247 в кв. ‘Норки Айгинер”, собственные дома 61-65 на улице Арменакяна, ООО “Анаида Асатрян”, женский оздоровительный центр “Витромет” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на 7-ой улице и на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Арабкира 23, 25, 27 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2 на 23-ей улице и 2-2/1 на 25-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 и собственные дома на улице Рига, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

11:00-15:00 частично улица Патканяна в городе Арташат; частично село Айгестан;

в Котайкской области:

11։00-16։00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); теплицы “Г.Торгомян” и “Мава-Эксим” на территории Дзорахбюра;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Гарни;

12։00-15։00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Шнох и Тегут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.