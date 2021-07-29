Четверг, 29 Июля 2021 20:04

АрмИнфо.Следственное управление Службы национальной безопасности (СНБ) РА завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту совершения действий, направленных на разжигание национальной вражды с использованием средств массовой информации.

Так, согласно информации органа нацбезопасности, были добыты достаточные доказательства о том, что С.С. езид по национальности, председатель зарегистрированной в республике правозащитной общественной организации, публично осуществил действия, направленные на разжигание ненависти между армянами и езидами.

В частности, данное лицо в интервью новостному сайту yezidinews.com, действовавшему на территории Ирака, сообщил сведения, не соответствующие действительности. Он представил РА, как страну, проявляющую дискриминацию в сферах политики, экономики, социальной, культурной и общественной жизни, по национальному признаку, которое, якобы, проявилось также в отношении езидов ущемлением их прав.

Уголовное дело 29 июля с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру для его утверждения и с ходатайством направить его в суд.